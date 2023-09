Nasce Better Ipsum, la prima realtà internazionale dedicata a un approccio legale umanocentrico

Better Ipsum nasce da un'idea dell'Avv. Marco Imperiale. Imperiale, primo head of innovation per studi legali in Italia, con lunga esperienza nei campi dell'innovazione e della sostenibilità, fonda una realtà interamente dedicata a legal design, legal innovation e legal wellbeing. In Better Ipsum, un team di avvocati, designer, e psicologi lavorerà con istituzioni, società e studi legali e commerciali per facilitare le realtà nei percorsi di digital transformation e rendere contratti, documenti e policy più vicine agli utenti finali.

Imperiale, già visiting researcher presso la Harvard Law School, è una delle figure di spicco a livello internazionale per quanto concerne l'umanocentrismo e la professione forense.

Nel curriculum, il primo libro di legal design italiano (con de Muro), il corso di Legal Design per la Harvard Graduate School of Design, e molteplici conferenze e keynote su tematiche di innovazione, mindfulness, e legal design. Fra queste, il Legal Design Summit, la rassegna più importante al mondo sul tema, dove avrà l'opening keynote il prossimo 14 Settembre p.v..

"L'idea è quella di intercettare i bisogni di vari tipi di player, tanto studi legali quanto società e istituzioni", sostiene Imperiale "Che si tratti di rivisitare contratti, policy e documenti, supportare aziende per la certificazione ISO 24495 sul plain language, o aiutare le varie realtà in percorsi di sostenibilità e digital transformation, i nostri professionisti hanno le competenze per rendere i nostri clienti più competitivi e attenti ai bisogni delle proprie risorse e dei propri utenti. Abbiamo esperienza pluriennale con primarie realtà italiane e internazionali, e non vediamo l'ora di lavorare con società, studi legali/commerciali e istituzioni interessati ad essere più sostenibili e a cavalcare l'onda dell'innovazione esponenziale, tematiche rilevanti anche dal punto di vista PNRR".