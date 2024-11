Nasce Muffin Finance: il nuovo spinoff di Muffin per il credito alle PMI Italiane

Giacomo Franguelli Michele Bonelli

Muffin, la startup fintech che semplifica la gestione della finanza agevolata, lancia Muffin Finance, una divisione completamente nuova dedicata ai finanziamenti per le piccole e medie imprese italiane. La nuova startup nasce con l’obiettivo di superare le tradizionali barriere del credito aziendale, offrendo due soluzioni fondamentali per le aziende: l’Anticipo del Contributo per le imprese vincitrici di bandi e il Finanziamento Digitale per sostenere crescita e nuovi progetti.

Secondo una recente survey condotta da Workinvoice in collaborazione con l’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, il 72% delle PMI italiane si affida ancora ai canali bancari tradizionali, che però spesso non riescono a soddisfare le loro esigenze con la rapidità e flessibilità necessarie, lasciandole prive di opzioni nei momenti di necessità urgente. I dati evidenziano inoltre che il 56% delle PMI necessita di un finanziamento entro una settimana, mentre il 31% lo richiede in meno di 48 ore.

Muffin Finance propone approcci innovativi che colmano le lacune del sistema tradizionale. La soluzione Anticipo del Contributo risponde a una criticità tipica dei bandi: l’erogazione dei fondi avviene solo dopo la rendicontazione, obbligando le imprese a sostenere le spese iniziali con proprie risorse. Questo crea un circolo vizioso, particolarmente complesso per chi non dispone di fondi immediati. Muffin Finance colma questo gap, offrendo un’alternativa per ottenere un anticipo rapido e sicuro del contributo, così le imprese possono subito coprire le spese ammissibili, evitando rallentamenti nei progetti e ottimizzando il flusso di cassa.

Oltre all’anticipo per le aziende vincitrici di bandi, Muffin Finance lancia una proposta di Finanziamento Digitale studiata per le PMI. Ideata per rispondere alla necessità di liquidità per investimenti e progetti di sviluppo, questo finanziamento elimina le lunghe attese burocratiche tipiche del sistema bancario, permettendo alle aziende di accedere ai fondi in tempi rapidi e limitando al massimo lo scambio di documenti cartacei, consentendo alle PMI di concentrarsi sui propri obiettivi, con la certezza di un supporto rapido e su misura.

“In un contesto in cui i tempi di attesa per i pagamenti possono rallentare la crescita, la nostra proposta si inserisce come una soluzione concreta e tempestiva. Offriamo, infatti, un supporto fondamentale alle aziende che partecipano a bandi pubblici, anticipando il contributo e consentendo loro di affrontare senza difficoltà l’attesa dei pagamenti. Inoltre, grazie alla nostra innovativa piattaforma di finanziamento, le imprese possono ottenere liquidità in modo semplice, veloce e senza complicazioni burocratiche, facilitando così la loro operatività quotidiana e la realizzazione dei propri progetti” - ha dichiarato Giacomo Franguelli, CEO di Muffin Finance.

Muffin Finance (società di mediazione creditizia iscritta all’Albo OAM - l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) è il nuovo spinoff di Muffin dedicato ai finanziamenti per le PMI italiane, progettato per offrire soluzioni finanziarie immediate e digitali. Grazie all’anticipo del contributo e ai finanziamenti veloci, Muffin Finance supporta le aziende nell’affrontare le proprie sfide economiche e nel cogliere ogni opportunità di crescita.

“Muffin Finance arricchisce la nostra proposta per le PMI, offrendo supporto concreto per la gestione degli investimenti, dalla finanza ordinaria all’accesso a contributi e crediti d’imposta” - aggiunge Michele Bonelli, CEO di Muffin - “Grazie alla nostra piattaforma proprietaria, integreremo diversi istituti di credito per un’offerta all-in-one facile, digitale e sicura. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni finanziarie semplici, trasparenti e immediate, aiutando le imprese a crescere e superare le barriere tradizionali al credito, creando nuove opportunità di sviluppo”.