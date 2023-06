Nasce Creative Law Alliance, alleanza internazionale di avvocati esperti di proprietà intellettuale

I professionisti di COSMO LEGAL GROUP ne sono fondatori e unici membri per l'Italia

Stephanie Rotelli









Nasce ©reative Law Alliance, alleanza internazionale di avvocati esperti di proprietà intellettuale e tecnologie.



Ne fanno parte, oltre ai professionisti di Cosmo Legal Group, UGGC Avocats (Francia), Wiggin LLP (Regno Unito e Belgio), Nordemann (Germania), Santiago Mediano Abogados (Spagna), LXA Attorneys (Olanda), McCarthy Tétrault (Canada) ed Epstein Dragel LLP (USA).



©reative Law Alliance costituisce consolidamento, ampliamento ed evoluzione del pionieristico Incopro Legal Network, creato nel 2015 per agire, in sinergia con sistemi e tecnologie adattivi, a beneficio e tutela di diritti in ambienti on-line.



L'alleanza unisce oggi professionisti di diversi paesi e nazionalità, affiatati, appassionati e di riconosciuta expertise in diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, ed è finalizzata alla consulenza legale e strategica transnazionale, così come alla guida e attuazione di piani di enforcement multinazionale, specialmente nel mondo digitale.



Stephanie Rotelli, cofondatore di Cosmo Legal Group ha dichiarato: "La creazione e attiva partecipazione a ©reative Law Alliance è perfettamente coerente con il DNA e la missione della squadra IP e Tecnologie del nostro gruppo, nell'ottica di continuare a costituire, per i nostri clienti, un punto di riferimento per soluzioni legali e strategiche, multiple e integrate, in Italia e all'estero, in tutti i settori creativi e innovativi."