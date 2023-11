Negoziazione assistita, se i patti sono sbilanciati il giudice può rideterminare l’assegno di divorzio di Valeria Cianciolo

Link utili Possibile il ricorso congiunto per separazione e divorzio Giovanni Negri Il Sole 24 Ore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel caso prospettato dal Pm presso il tribunale di Ferrara, le parti avevano dichiarato la comune volontà di modificare le condizioni di divorzio secondo i termini e le condizioni esposti nell’accordo di negoziazione assistita.

Il pubblico ministero ha ritenuto di disporre la trasmissione degli atti al presidente del tribunale per l’ulteriore corso del procedimento non essendo stato chiarito, come l’ex moglie che non disponeva di alcun reddito, avrebbe trovato un adeguato sostentamento una volta esaurita...