NEXTA cresce ancora: Gabriele Di Bella entra a rafforzamento del Progetto Sostenibilità

Gabriele Di Bella

NEXTA, società benefit tra avvocati e primo Multi Family Office dedicato a realtà in cui è presente un family business nella dimensione di PMI, annuncia l’ingresso di Gabriele Di Bella come nuovo Member.

L’arrivo di Di Bella rappresenta un ulteriore passo avanti nel Progetto Sostenibilità della società, contribuendo a potenziare le competenze in ambito sostenibilità ambientale e, più in generale, in ambito ESG (Environmental, Social, and Governance).

Ingegnere con ampia esperienza nel campo della sostenibilità, Di Bella possiede competenze specifiche nella gestione e rendicontazione delle emissioni di gas serra (GHG) per organizzazioni e prodotti, nell’analisi di circolarità, nella valutazione del posizionamento ESG, nella transizione energetica e nella rendicontazione CSRD / di Impatto.

Mauro Puppo, Amministratore Delegato di NEXTA, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Gabriele Di Bella nel nostro team. Il suo ingresso contribuisce in modo significativo alla nostra visione di Multi Family Office come strumento di sostenibilità per le famiglie imprenditoriali, in linea con i valori che contraddistinguono NEXTA come società benefit e che ci hanno portato a collaborare con il Politecnico di Milano per il Certification Program sulla sostenibilità della PMI in GSoM.”