Nexus cresce con l’integrazione dello studio Perani e apre la sede bresciana

Alberto Perani

Con l’avvio di questo nuovo anno, NEXUS Avvocati e Commercialisti rafforza ulteriormente le proprie competenze in ambito di fiscalità internazionale, con specializzazione in ambito di Iva internazionale e internazionalizzazione delle imprese, con l’ingresso della boutique COAP - Studio Perani, aprendo così la propria sede nel territorio bresciano.

NEXUS Avvocati e Commercialisti, realtà professionale nata dall’unione di studi radicati nei territori di Cremona e di Crema e oggi presente anche a Milano, Monza e Pavone del Mella è notoriamente un punto di riferimento per imprese e famiglie che necessitino di consulenza e assistenza in ambito legale e tributario.

COAP - Studio Perani, fondato nel 1993, è noto per assistere i propri clienti nelle questioni di diritto societario e tributario, a livello nazionale ed internazionale, con particolare focus su Iva internazionale e internazionalizzazione delle imprese.

Il fondatore, Dott. Alberto Perani, che fa il suo ingresso in qualità di Partner, è consulente per l’internazionalizzazione delle imprese di UnionCamere Lombardia e, da diversi anni coordinatore della commissione di fiscalità internazionale dell’ODCEC di Brescia e attualmente Presidente della Commissione di Internazionalizzazione dei professionisti del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. Con lui, si uniscono al team di Nexus Avvocati e Commercialisti le dottoresse commercialiste Chiara Cesari e Stefania Novali oltre ad uno staff di 5 impiegati.

“Siamo molto felici per l’arrivo di Alberto e del suo team. Questo lateral risponde alla vocazione multidisciplinare e multiterritoriale di Nexus Avvocati e Commercialisti e porterà ad un ulteriore accrescimento sia in termini di competenze che di estensione territoriale del nostro gruppo” commenta il Partner dell’area fiscale di Nexus Avvocati e Commercialisti, Daniele Quinto.

Per Giulio Cerioli, Partner dell’area legale di Nexus Avvocati e Commercialisti, “è un’integrazione fortemente voluta, che darà una spinta decisiva al nostro brand in termini di posizionamento sul mercato dell’advisory, con grandi benefici per la clientela attuale e futura”.

“Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova sfida professionale e di unire le nostre competenze, in uno con le nostre forze, a quelle di Nexus Avvocati e Commercialisti, un gruppo che stimiamo a livello professionale e umano. Nel solco di valori condivisi, potremo fare molto, e molto bene” chiosa Alberto Perani.