Niente dichiarazione di successione se l'eredità è persa per un nuovo testamento

Il chiamato a un'eredità devoluta per testamento che poi perda la vocazione ereditaria in conseguenza di un successivo testamento, nel quale venga istituita come erede un'altra persona, non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Se però l'abbia presentata nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del primo e del secondo testamento, l'agenzia delle Entrate non può notificare al primo chiamato l'avviso di liquidazione dell'imposta calcolata in base alla dichiarazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi