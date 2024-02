Niente rimborso al comodatario delle spese straodinarie non necessarie

«In assenza di una domanda di rendiconto nessuno è in alcun modo tenuto a rifondere ai comodatari le spese di ristrutturazione dell’appartamento, giacché come tali non sono neppure dirette alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, ma al miglioramento delle sue condizioni». Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5371/24.

Il verdetto della Cassazione

I Supremi giudici hanno precisato che nella specie la Corte distrettuale ha dato continuità al principio...