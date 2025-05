No all’anonimizzazione di tutte le sentenze nella banca dati del ministero della Giustizia

Il Tar Lazio (sentenza 7625/2025) ha ritenuto illegittima perché contraria alla disciplina del Codice Privacy la decisione dell’amministrazione della giustizia di oscurare in maniera generalizzata i dati personali delle parti coinvolte in tutti i procedimenti civili pubblicati nella banca dati pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Secondo il Collegio non può considerarsi ragionevole, proporzionata o necessaria la decisione di anonimizzare tutti i provvedimenti...

