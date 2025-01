Non obbliga a un nuovo dibattimento l’appello della parte civile contro l’assoluzione

Non è illegittima la sentenza di appello confermativa dell’assoluzione dell’imputato per mancata rinnovazione della prova dichiarativa. Infatti, in base a orientamenti di giurisprudenza già emersi, non scatta - in caso di proscioglimento impugato in appello dal pubblico ministero - l’obbligo di rinnovazione dibattimentale delle prove acquisite in primo grado, in quanto l’assoluzione o la sua conferma nell’ulteriore grado di giudizio non soggiace al principio dell’accertamento della responsabilità...

