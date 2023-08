Non paga l'Irap l'avvocato che opera presso più sedi di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il fatto che l'avvocato abbia la disponibilità di un secondo studio legale (peraltro con impiego "assai limitato") o della collaborazione di un altro collega, non è indice di per sé dell'esistenza di autonoma organizzazione che giustifica l'applicazione dell'Irap. Il tutto però è oggetto dell'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. È quanto si ricava dall'ordinanza n. 23487/2023 della sezione tributaria della Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'Agenzia...