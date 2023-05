Non può intervenire in giudizio per chiedere il risarcimento il terzo estraneo al processo che viene offeso in uno degli atti di Mario Finocchiaro

Lo ha precisato alla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 36345/2022

Il terzo estraneo al processo a cui l'espressione ingiuriosa sia riferita in uno degli atti di parte non può intervenire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni. Egli, infatti, non è portatore di alcun diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo su cui statuirà la sentenza che decide la causa, atteso che l'azione a difesa del proprio onore ha carattere non soltanto di indipendenza, ma di estraneità assoluta rispetto ai diritti in contestazione. Conseguentemente...