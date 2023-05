Non serve rogatoria internazionale per rendere inaccessibile solo dall'Italia un sito web straniero di Paola Rossi

L'intervento della polizia postale che disattiva il dominio italiano e il server presente sul territorio nazionale è pienamente legittimo

Impedire agli internauti italiani di accedere a un sito web registrato all'estero non impone al giudice della cautela di avviare una rogatoria internazionale ad hoc. Quindi è legittimo l'oscuramento del dominio e il "blocco" del server italiano necessari per accedere al sito afferente a una società svizzera attiva nel prestare garanzie fideiussorie, ma senza aver la necessaria autorizzazione di Banca d'Italia a svolgere tale attività nel nostro Paese.

Il sequestro preventivo "impeditivo" è stato appunto giudicato legittimo e proporzionato al suo fine dalla sentenza n. 22673/2023 della Cassazione penale.

I ricorrenti che agivano in Italia per conto della società svizzera avevano sostenuto che fosse invece sproporzionato l'oscuramento totale del sito svizzero in quanto tramite esso venivano proposte e svolte anche altre attività che non violavano le regole italiane in materia finanziaria.

Ma in realtà l'oscuramento solo parziale non avrebbe garantito il risultato di impedire di trarre in inganno gli utenti italiani. Infatti, già dalla stessa home page del sito estero veniva pubblicizzata la maggior attività della società proprietaria cioè quella di prestazione di garanzie fideiussorie e asserito il possesso dei requisiti professionali per il suo svolgimento.

La Cassazione respinge anche l'altro rilievo difensivo secondo cui il giudice italiano non può oscurare il sito registrato in un Paese straniero senza attivare la procedura di rogatoria internazionale diretta alle autorità giudiziarie di quel Paese. La Cassazione spiega infatti che l'azione di oscuramento della polizia postale ha riguardato solo il dominio italiano e il server presente in Italia che consentivano l'accesso al sito della società svizzera. In tal modo la misura non risulta travalicare il confine nazionale ed è legittimamente adottata al fine di far cessare un'attività illegale.