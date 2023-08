Nonni tenuti a mantenere i nipoti se entrambi i genitori non possono di Giorgio Vaccaro









I nonni hanno l’obbligo di mantenere i nipoti se i genitori non hanno i mezzi per farlo. Ma quando la famiglia si divide, non si può pretendere l’aiuto degli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dà il proprio contributo, se l’altro è in grado di mantenere i figli.

Questo perché sono i genitori ad avere, in prima battuta, l’obbligo di mantenere i figli. Solo se questi non hanno mezzi sufficienti, entrano in gioco gli altri ascendenti, a partire dai nonni che, come prevede l’articolo 316-...