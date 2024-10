Norton Rose Fulbright e Gianni & Origoni nell’emissione di un bond da parte di Ortus Italy interamente sottoscritto da I Squared

Arturo Sferruzza - Raffaele Tronci

Norton Rose Fulbright ha assistito il fondo d’investimento I Squared nell’ambito di un’operazione di emissione di un prestito obbligazionario da parte di Ortus Italy 1 S.p.A. (Ortus), in relazione allo sviluppo di un portafoglio di progetti fotovoltaici della potenza complessiva di circa 740 MW di proprietà della stessa Ortus, a sua volta assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

Gianni & Origoni ha inoltre assistito, in regime di Chinese walls, Banca Finint S.p.A., in qualità di Issuing and Paying Agent, nonché di Security Agent in relazione al prestito obbligazionario.

Il bond, dell’importo iniziale di 46 milioni di euro, retto dalla legge inglese e accentrato presso Euronext Securities Milan, non convertibile e da emettersi in più tranche, è assistito da un pacchetto di garanzie reali e permetterà ad Ortus di sostenere parte dei costi per il completamento della costruzione di circa 100 MW che hanno raggiunto o che raggiungeranno nei prossimi mesi la fase di autorizzazione finale, in via subordinata (junior) rispetto al debito senior che è stato o sarà acquisito a livello dei veicoli titolari dei progetti in portafoglio. La prima tranche di obbligazioni è stata emessa in relazione ad un cluster comprendente sei impianti in costruzione che hanno ottenuto un finanziamento senior a lungo termine e ciascuna tranche successiva sarà erogata quando ciascuno degli altri cluster avrà ottenuto il finanziamento di progetto a lungo termine da parte di banche commerciali. La documentazione sottoscritta prevede la possibilità di emissione di obbligazioni successive fino ad ulteriori 54 milioni di euro circa per finanziare i progetti che attualmente sono in una fase meno avanzata di sviluppo.

I Squared è un investitore globale indipendente, leader nel settore delle infrastrutture con oltre 40 miliardi di dollari di asset in gestione. Il ramo di I Squared dedicato al debito investe in vari settori, tra cui servizi pubblici, energia, infrastrutture digitali, trasporti, infrastrutture ambientali e infrastrutture sociali, con particolare attenzione al Nord America e all’Europa.

Fondata nel 2019, Ortus è un Independent Power Producer (IPP) operante nel settore delle energie rinnovabili con un portafoglio di oltre 2 GW di progetti rinnovabili, incluso fotovoltaico, eolico onshore nonché sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS).

Norton Rose Fulbright ha assistito I Squared in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team multidisciplinare guidato dal partner Arturo Sferruzza (in foto, a sinistra), capo dei dipartimenti di Banking and Energy dello Studio, coadiuvato dagli associate Giulio Mariano e Andrei Avram e dal trainee Mattia Musella per la predisposizione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’intera documentazione finanziaria, dal partner Nunzio Bicchieri, la senior associate Stefania Casini e l’associate Alessia Fatuzzo per i profili di diritto amministrativo e dal counsel Andrea Isola per gli aspetti fiscali dell’operazione.

GOP ha assistito Ortus in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Raffaele Tronci (in foto, a destra) e composto, per gli aspetti di debt financial markets relativi alla documentazione finanziaria ed alle garanzie reali rilasciate da Ortus, dai partner Eduardo Fiordiliso e Richard Hamilton, dalla counsel Elena Cirillo, dall’associate Chiara Ercoli e dal trainee Matteo Ballotta, per gli aspetti fiscali dal partner Francesca Staffieri, per gli aspetti di diritto amministrativo e di due diligence dal partner Elisabetta Gardini e dagli associate Giada Tombesi, Emiddio Mainente, Vittorio Lago, Franco Maria Zeppieri e Carolina Campi, nonché infine per la ristrutturazione societaria del gruppo Ortus Italia funzionale all’operazione dagli associate Giuseppe Nigro e Flavia Alinei.

GOP, in regime di Chinese walls, ha inoltre assistito nell’operazione il team di Banca Finint S.p.A., coordinato da Cristina Deganello, con un team composto dal partner Marco Zaccagnini e dalla managing associate Maria Rosa Piluso.

L’operazione è stata coordinata in tutte le sue fasi dal dipartimento legale di Ortus Italia con il general counsel Francesco Perrini ed il legal counsel Matteo Agnelli.