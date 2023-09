Notaio non responsabile se il Comune non registra l’atto di Angelo Busani

Nel mirino la mancata annotazione di un fondo patrimoniale nel Registro di stato civile









Il notaio è responsabile se non effettua l’adempimento previsto dalla legge e non è invece responsabile se l’ente preposto a recepire l’adempimento effettuato dal notaio non esegue il suo compito.

È quanto la Cassazione ha deciso, con riferimento alla mancata annotazione di un fondo patrimoniale nel Registro di stato civile di un Comune, con l’ordinanza 25567 del 1° settembre 2023, la quale ha riformato la sentenza della Corte d’appello di Milano (n. 1122/2020), che invece aveva ritenuto la responsabilità...