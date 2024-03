Notartel, pagamenti digitali per imposte e onorari notarili

Nexi ha stretto una collaborazione con Notartel per un nuovo servizio di pagamento digitale per imposte, onorari e deposito del prezzo presso i notai. In base all’accordo la soluzione di pagamento digitale account to account di Nexi, sarà messa da Notartel a disposizione degli oltre cinque mila notai italiani che potranno richiederne l’attivazione attraverso la piattaforma Notarpay, realizzata in linea con la direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd2).

Grazie a questa collaborazione - evidenzia una nota - quella dei notai è la prima categoria professionale in Italia che, utilizzando la tecnologia open banking sottostante la soluzione Nexi, garantirà ai cittadini una soluzione di pagamento nativamente pensata per una esperienza digitale e mobile first.

“Questa piattaforma – afferma Vincenzo Gunnella, presidente Notartel – ci consente come categoria di essere in linea con quanto previsto dalla direttiva Psd2, Payment Service Directive, fortemente voluta dall’Unione Europea per porre le fondamenta giuridiche per un mercato unico dei pagamenti in tutta Europa e stabilire servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l’Ue”.

“La partnership con Notartel – commenta Alessandro Viola, head of corporate sales Nexi - ci consente di intercettare le esigenze di notai e cittadini, consentendo pagamenti digitali e sicuri per i così detti large ticket, ossia importi superiori ai 500 euro che, in Italia, per oltre il 50% vengono ancora pagati con metodi tradizionali come assegni, contanti o bonifici”.