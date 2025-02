Nuove promozioni in Lexia: Shahbazi e Scalvinoni partner

Elmira Shahbazi e Daniele Scalvinoni

Nuove promozioni interne in questo inizio d’anno per LEXIA che nomina due nuovi Partner e tre Counsel nella sede di Milano.

LEXIA prosegue così nel suo processo di crescita, puntando sulla valorizzazione delle proprie risorse interne: professionisti altamente qualificati e sempre più esperti, che contribuiscono a consolidare la posizione dello studio nel mercato, rafforzandone la reputazione.

I nuovi partner sono Elmira Shahbazi e Daniele Scalvinoni.

Elmira Shahbazi in LEXIA fin dal 2019 in cui ricopre dal 2023 il ruolo di Responsabile del team di Foreign Direct Investment & Corporate Services e dalla fine del 2024 è a capo del team dedicato agli investimenti immobiliari. La sua figura è stata inoltre determinante nell’apertura del desk di Dubai, di cui coordina le attività, contribuendo a consolidare la presenza internazionale dello studio.

Elmira affianca regolarmente clientela italiana ed estera in relazione a progetti di espansione internazionale, con un focus anche sulla costituzione e l’avvio di startup.

Daniele Scalvinoni è entrato in LEXIA nel 2022 dopo aver lavorato dal 2012 al 2021 presso prestigiosi studi di consulenza fiscale internazionale ed è stato nominato Partner nel Tax Advisory. Ha competenze avanzate in ambito fiscale, sia nazionale che internazionale, con particolare specializzazione in IVA, pianificazione fiscale e operazioni straordinarie.

A queste nomine si aggiungono tre promozioni a Counsel. Si tratta degli avvocati Stefano Corrà (esperto di diritto societario e operazioni straordinarie, assiste clienti e fondi in operazioni di M&A, venture capital e nella gestione e negoziazione di tali transazioni), Margherita Gramegna, (specializzata in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, diritto sindacale e previdenziale, presta assistenza legale in ambito stragiudiziale e giudiziale a clienti nazionali e internazionali) e Stefania Berra (esperta di payroll, accounting e dei relativi adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi, collabora con il team di Diritto del Lavoro).

“Queste promozioni sottolineano l’impegno di LEXIA non solo nella crescita attraverso l’ingresso di talenti esterni, ma anche nello sviluppo di percorsi interni che permettono di valorizzare i propri professionisti, garantendo continuità e qualità ai clienti dello Studio”, hanno commentato il Managing Partner Francesco Dagnino.