Nuovi obblighi in capo alle imprese che si avvalgano della denominazione EuGB per l’emissione di titoli obbligazionari verdi di Marco Letizi (*)

Il 5 ottobre scorso il Parlamento europeo ha adottato la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee che stabilisce standard uniformi per gli emittenti che intendano utilizzare la denominazione European green bond (EuGB) per la commercializzazione delle loro obbligazioni verdi.



Non v’è dubbio che gli standard introdotti dal Regolamento (UE) sulle obbligazioni verdi rappresentino un decisivo passo in avanti lungo la road map delle azioni intraprese nel tempo dalla Commissione europea nell’ambito del Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile lanciato nel marzo 2018, che impatterà su tutto il sistema finanziario unionale con l’obiettivo di incentivare le imprese e gli enti pubblici a riorientare i flussi di capitale verso un’economia più sostenibile.



Tali standard consentiranno, dal lato degli investitori, di convogliare i capitali privati verso tecnologie e imprese più sostenibili, mentre dal lato degli emittenti, di fornire maggiori garanzie alle imprese che i titoli obbligazionari emessi siano conformi alle esigenze degli investitori.



Inoltre, il Regolamento imporrà a tutte le imprese - che desiderino avvalersi della denominazione EuGB per l’emissione di titoli obbligazionari verdi messi a disposizione degli investitori nell’Unione - di comunicare le modalità di utilizzo dei proventi dei green bond emessi e come detti investimenti si inquadrino nei piani di transizione strategici aziendali.



Al riguardo, è importante osservare che, fino a quando il quadro tassonomico non sarà pienamente operativo, gli emittenti di green bond dovranno garantire che almeno l’85% dei fondi raccolti sia destinato ad attività economiche in linea con i criteri tassonomici unionali, mentre il restante 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che l’emittente soddisfi i requisiti per spiegare chiaramente la destinazione degli investimenti.



L’obbligo di motivare l’utilizzo dei proventi derivanti dai green bond ridurrà significativamente il rischio di greenwashing finanziario e la perpetrazione di condotte anche penalmente rilevanti. Infatti, nell’ipotesi la finalità della raccolta di capitali sul mercato (crowdfunding) preveda il finanziamento di progetti ecosostenibili e poi tale finalità non venga rispettata, in quanto i progetti sono stati falsamente dichiarati come ecosostenibili o non siano stati addirittura realizzati, allora potrebbero integrarsi fattispecie penalmente rilevanti quali l’abusivismo finanziario, la truffa, il riciclaggio di denaro, il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché la violazione degli obblighi di reporting societario non finanziario di recente introdotti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive con gravi sanzioni amministrative irrogabili direttamente in capo agli amministratori delle società e ai revisori responsabili, i primi, della redazione e deposito del bilancio di sostenibilità, mentre i secondi, della revisione di detto bilancio.

Le novità introdotte dal Regolamento (UE) in tema di European Green Bond

In primo luogo, la denominazione EuGB sarà utilizzata esclusivamente per i titoli obbligazionari che soddisfino i requisiti stabiliti dal Regolamento fino alla loro scadenza. In secondo luogo, viene definito l’uso dei proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria che devono essere destinati integralmente e conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento Tassonomia al finanziamento di:

■ immobilizzazioni diverse dalle attività finanziarie;

■ spese in conto capitale relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate al Regolamento Tassonomia o che fanno parte di un piano CapEx, volto a espandere le attività economiche allineate ai criteri tassonomici o a consentire alle attività economiche ammissibili di allinearsi al Regolamento Tassonomia entro un termine di 5 anni. Il piano CapEx deve soddisfare le seguenti condizioni:

- deve essere finalizzato a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell’impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di 5 anni;

- deve essere pubblicato a livello aggregato per attività economica e approvato, direttamente o per delega, dall’organo amministrativo dell’impresa non finanziaria;

■ nell’ipotesi i criteri di vaglio tecnico vengano modificati prima del completamento del piano CapEx, l’impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro 2 anni, al fine di garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale.

Il termine dei 5 anni entro cui le attività economiche debbano allinearsi ai criteri tassonomici ricomincia dalla data di aggiornamento del piano CapEx e può essere prolungato sino a un termine massimo di 10 anni solo se tale differimento sia oggettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell’attività economica e dell’aggiornamento del piano.

La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali che le imprese non finanziarie devono fornire e afferenti ai dati di ciascun KPI, alle ragioni di eventuali variazioni durante l’esercizio, a KPI supplementari basati su fatturato, CapEx e Opex. spese operative, sostenute non più di 3 anni prima dell’emissione del green bond, che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- si riferiscano ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative del personale, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o

- fanno parte del piano CapEx volto a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche a essa ammissibili di allinearsi ai criteri tassonomici entro un termine predefinito; o

- si riferiscano all’acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentano alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi. Il piano CapEx deve soddisfare le stesse condizioni previste per le spese in conto capitale. I costi di ricerca e sviluppo, già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale, non devono essere conteggiati come Opex. Le spese operative devono, altresì, includere anche quelle destinate alla mitigazione dei rischi per le imprese derivanti dagli effetti del climate change; in tal senso, devono essere precisate le spese operative assegnate al contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Nell’ipotesi le spese operative non siano rilevanti per il business model dell’impresa non finanziaria, quest’ultima sarà esentata dal determinarne l’entità motivandone l’irrilevanza; o

- siano relative all’acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentano alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare alcune attività indicate nel Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 (costruzione di nuovi edifici; ristrutturazione di edifici esistenti; installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l’efficienza energetica; installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici; installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici; installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili), nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati emanati sulla base del Regolamento Tassonomia, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi;

- attività finanziarie create non più di 5 anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;

- attività e spese delle famiglie

Applicazione dei criteri di vaglio tecnico e del grandfathering

Qualora le imprese emittenti destinino i proventi dei green bond agli usi in precedenza elencati, le stesse devono assicurarsi che:

■ tali proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento dell’emissione obbligazionaria previsti dal Regolamento Tassonomia;

■ qualora i criteri di vaglio tecnico siano modificati a seguito dell’emissione obbligazionaria, i seguenti proventi vengano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico modificati entro 7 anni dalla data di applicazione dei criteri modificati:

■ i proventi non ancora allocati;

■ i proventi rientranti in un piano CapEx, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 7 del

Regolamento sull’emissione di obbligazioni verdi, che non hanno ancora soddisfatto i criteri tassonomici

Nell’ipotesi i proventi rientranti in un piano CapEx, in ossequio all’articolo 7 del Regolamento, non abbiano ancora soddisfatto i criteri tassonomici, l’impresa emittente elabora un piano per allinearli ai criteri di vaglio tecnico modificati, sottoponendo tale piano - prima della sua pubblicazione - a revisione effettuata da un revisore esterno, allo scopo di mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi del mancato pieno allineamento ai criteri di vaglio tecnico modificati. L’allineamento ai criteri di vaglio tecnico deve essere dimostrato dall’impresa emittente nella relazione sull’allocazione dei proventi di cui all’articolo 11 del Regolamento.

Possibilità per le imprese di dedurre i costi di emissione dai proventi dei green bonds

Sebbene il Regolamento imponga l’assegnazione integrale dei proventi dei green bonds alle attività in precedenza elencate, tuttavia lo stesso prevede anche la possibilità che gli emittenti possano dedurre i costi di emissione dai proventi dei green bonds prima che questi ultimi vengano assegnati.



I costi di emissione devono intendersi quelli direttamente connessi all’emissione di green bonds , inclusi i costi sostenuti per la consulenza professionale, i servizi legali, il rating, la revisione esterna, la sottoscrizione e il collocamento dei titoli.



Un emittente sovrano (Stato membro, ente regionale o locale di uno Stato membro, organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, Banca centrale europea, banche centrali degli Stati membri) può anche destinare i proventi dei green bonds dallo stesso emessi a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche, aiuti internazionali correnti o altri tipi di spesa pubblica, a condizione che i proventi siano assegnati conformemente ai criteri previsti dal Regolamento Tassonomia.

Obblighi in capo alle imprese prima dell’emissione dei green bond: compilazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi

Il Regolamento prevede, tra l’altro, che prima dell’emissione di green bond gli emittenti compilino la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee (Allegato I) e si assicurino che detta scheda informativa venga successivamente sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole rilasciata da un revisore esterno.

La scheda informativa, che può riguardare più di una emissione di green bond, prevede la seguente struttura:



■ Informazioni generali: data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, denominazione legale dell’emittente, eventuale identificativo della persona giuridica emittente (Legal Entity Identifier - LEI), sito web dell’emittente, eventuale denominazione delle obbligazioni assegnate dall’emittente, eventuali numeri di identificazione internazionale dei titoli dell’obbligazione o delle obbligazioni, eventuale data o periodo di emissione previsti, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, eventuale nome dell’autorità competente che ha approvato il prospetto delle obbligazioni;



■ Informazioni importanti:

- è necessario riportare la seguente dichiarazione: Questa obbligazione utilizza/Queste obbligazioni utilizzano la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” conformemente al Regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità;

- nell’ipotesi si preveda di assegnare i proventi delle obbligazioni ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee , in base al quale gli emittenti possono destinare fino al 15 % dei proventi di un green bond ad attività economiche che soddisfino i criteri di tassonomia, ad eccezione dei criteri di vaglio tecnico, purché tali attività siano attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima della di emissione dell’obbligazione verde europea, ovvero, attività nel contesto del sostegno internazionale comunicate conformemente a orientamenti, criteri e cicli di rendicontazione concordati a livello internazionale, compresi i finanziamenti per il clima comunicati alla Commissione nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1999, e dell’aiuto pubblico allo sviluppo comunicato al Comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE.

In caso di un’assegnazione ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’emittente deve descrivere le attività interessate e la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e anche per attività.

In tale sezione, l’emittente dovrà anche riportare la seguente dichiarazione: “Questa obbligazione verde europea si avvale/Queste obbligazioni verdi europee si avvalgono della flessibilità che consente un parziale non allineamento ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (”criteri di vaglio tecnico”), come specificato nella sezione 4 della presente scheda informativa”;



■ Strategia e logica ambientale: l’emittente deve indicare una dichiarazione che indichi se l’emittente intenda o meno ottenere una revisione esterna delle informazioni presentate ai sensi della presente sezione attraverso una revisione della relazione sull’impatto. Inoltre, l’emittente deve compilare le seguenti sottosezioni:



• Panoramica : informazioni sulle modalità con cui si prevede che l’obbligazione o le obbligazioni contribuiscano alla strategia ambientale dell’emittente, compresi i 6 obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, Obiettivi Ambientali, previsti dal Regolamento Tassonomia e perseguiti dall’obbligazione o dalle obbligazioni verdi.



• Collegamento con gli indicatori chiave di prestazione relativi ad attività, fatturato, CapEx e OpEx : qualora l’emittente sia un’impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione societaria non finanziaria e ove possibile per l’emittente al momento dell’emissione obbligazionaria, lo stesso deve fornire una descrizione di come e in che misura (ad esempio sotto forma di variazione percentuale stimata su base annua) si prevede che i proventi delle obbligazioni contribuiscano agli indicatori chiave di prestazione dell’emittente per le attività allineate alla tassonomia, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative.



• Collegamento ai piani di transizione : qualora l’emittente sia un’impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione societaria non finanziaria o se l’emittente pubblica volontariamente i piani di transizione, lo stesso deve indicare:

-- il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinati a contribuire al finanziamento e all’attuazione di tali piani. Tali informazioni possono essere fornite a livello di attività economica o di progetto;

-- un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati;



• Cartolarizzazione : ove applicabile nel caso di una cartolarizzazione, come prevista dall’articolo 2, punto 1) del Regolamento (UE) n. 2017/2402, l’emittente deve fornire, con la massima diligenza possibile e al meglio delle sue capacità, sulla base dei dati disponibili, una descrizione del modo in cui l’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento è rispettato e fornire le informazioni richieste all’articolo 19, Obblighi di informativa supplementari in caso di cartolarizzazione, paragrafo 2, di tale Regolamento.



• Allocazione prevista per i proventi delle obbligazioni : le informazioni devono essere fornite almeno a livello di attività economica o di progetto (o gruppo di progetti), tenendo conto gli eventuali accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza:



-- allocazione prevista ad attività economiche allineate alla tassonomia :

la quota minima di proventi delle obbligazioni che, secondo i piani dell’emittente, deve essere utilizzata per attività ecosostenibili a norma dell’articolo 3, Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, del Regolamento Tassonomia, secondo la metodologia indicata nella relazione sull’allocazione deve essere pari almeno all’85 %: [XX] % dei proventi delle obbligazioni;

-- ove disponibile, un’indicazione della quota dei proventi dei green bonds da utilizzare per il finanziamento (nell’anno di emissione o dopo l’anno di emissione) e il rifinanziamento;

-- nell’ipotesi l’emittente sia un soggetto sovrano e sia previsto che i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali, è richiesta una stima del volume previsto di perdita di gettito associato agli sgravi fiscali ammissibili;

-- ove disponibile, l’indicazione dell’obiettivo o degli obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento Tassonomia;

-- indicazione delle informazioni su tipologia, settori e rispettivi codici NACE di ciascuna delle attività economiche a cui l’emittente intende destinare i proventi dei green bonds.



-- allocazione prevista ad attività economiche specifiche allineate alla tassonomia :

-- nell’ipotesi i proventi dei green bond siano assegnati a un’attività economica abilitante o a un’attività economica di transizione, è necessario che l’emittente specifichi quale tipologia di attività economica abilitante o attività economica di transizione si intenda finanziare e, ove disponibile, l’importo e la quota dei proventi da assegnare a ciascun tipo di attività economica abilitante o di attività economica di transizione;

-- ove applicabile, l’importo e la quota dei proventi da assegnare ad attività allineate alla tassonomia connesse all’energia nucleare e al gas fossile conformemente all’articolo 10, Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (paragrafo 2) e all’articolo 11, Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare (paragrafo 3) del Regolamento Tassonomia;



-- allocazione prevista ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico :

-- se i proventi delle obbligazioni sono destinati a essere assegnati conformemente all’articolo 5, Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee, del Regolamento, l’emittente deve fornire una dichiarazione attestante che i proventi (netti) dell’obbligazione sono destinati a essere parzialmente assegnati ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico.

L’emittente deve descrivere tale non allineamento, le attività interessate e, ove disponibile, la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e per attività, compresa una ripartizione indicante quale lettera o quali lettere dell’articolo 5 (paragrafo 1) del Regolamento sono applicate. È richiesto, altresì, che l’emittente motivi l’impossibilità ad applicare i criteri di vaglio tecnico, nonché le modalità secondo le quali l’emittente intende garantire che tali attività siano conformi all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del Regolamento e all’articolo 3, Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche (lettere a), b) e c)) del Regolamento Tassonomia.



■ Processo e calendario per l’allocazione: l’emittente deve indicare il tempo stimato tra l’emissione delle obbligazioni e l’allocazione integrale dei relativi proventi, nonché una descrizione dei processi mediante i quali l’emittente stabilirà in che modo i progetti si allineeranno ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche previsti dal Regolamento Tassonomia.



■ Costi di emissione: l’emittente deve fornire una stima dell’importo dei costi di emissione cumulativi detratti dai proventi, come consentito dall’articolo 4, Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee (paragrafo 1) del Regolamento con la relativa motivazione.



■ Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni: ove disponibile, l’emittente deve fornire una stima dell’impatto ambientale previsto dei proventi dell’obbligazione o delle obbligazioni. In caso di indisponibilità di tali informazioni, l’emittente deve fornire una giustificazione.



■ Informazioni sulle relazioni: l’articolo 15, Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti (paragrafo 1) del Regolamento stabilisce che l’emittente indichi:

- un collegamento al sito web;

- ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni elaborate dall’emittente e, in particolare, la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata in tema di sostenibilità;

- la data di inizio del primo periodo di riferimento, se diversa dalla data di emissione, di cui all’articolo 11, Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi (paragrafo 1) del Regolamento. Un’indicazione del fatto che le relazioni sull’allocazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi assegnati e sugli impatti ambientali attesi.



■ Piano CapEx: ove applicabile, l’emittente deve fornire una descrizione dettagliata del piano delle spese CapEx di cui all’articolo 7, Piani CapEx, del Regolamento, compresi i principali parametri usati per determinare l’allineamento degli attivi pertinenti o delle attività pertinenti ai criteri tassonomici. Al riguardo, il piano CapEx deve indicare un termine, antecedente alla scadenza dei green bond, entro il quale tutte le CapEx e OpEx finanziate dai green bond devono essere allineate al Regolamento Tassonomia. Entro 60 giorni dal termine indicato nel piano CapEx, l’emittente ottiene una valutazione da un revisore esterno in merito all’allineamento ai criteri tassonomici delle CapEx e OpEx, incluse nel piano CapEx e finanziate dai proventi dei green bond.



■ Altre informazioni pertinenti: l’emittente comunica tutte le ulteriori informazioni disponibili rilevanti ai fini dell’emissione obbligazionaria.



Obblighi in capo alle imprese prima dell’emissione dei green bond: redazione della relazione sull’allocazione dei proventi dei titoli obbligazionari verdi

Per ogni periodo di 12 mesi, fino alla data dell’allocazione integrale dei proventi derivanti dall’emissione dei green bond e, se del caso, fino al completamento del piano CapEx, gli emittenti devono redigere una Relazione sull’allocazione dei proventi dei titoli obbligazionari verdi, utilizzando il modello di cui all’Allegato II, allo scopo di dimostrare che il piano di allocazione dei proventi dei green bond, dalla data della loro emissione fino alla fine del periodo indicato nella relazione, è conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento.

Il ruolo del revisore esterno

Il Regolamento contiene anche disposizioni in tema di richiesta di registrazione come revisore esterno, sui requisiti e le modalità con cui l’ESMA deve trattare la domanda e la successiva registrazione.



Il ruolo del revisore esterno è previsto già nella fase antecedente all’emissione di un green bond in cui gli emittenti sono obbligati a compilare la scheda informativa e devono, altresì, assicurarsi che la stessa sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.



La revisione pre-emissione contiene una valutazione circa la conformità della scheda informativa alle disposizioni contenute agli articoli da 4 a 8 e all’Allegato I del Regolamento. Inoltre, gli emittenti di green bond ottengono una revisione post-emissione elaborata da un revisore esterno e afferente alla Relazione sull’allocazione dei proventi redatta dopo l’assegnazione integrale dei proventi dei titoli obbligazionari verdi.



Nell’ipotesi che, la relazione sull’allocazione dei proventi venga corretta dopo la sua pubblicazione, gli emittenti devono modificare la relazione sull’allocazione dei proventi e devono ottenere, senza indebito ritardo, un’ulteriore revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione modificata.



Gli emittenti di obbligazioni verdi europee assicurano che le relazioni annuali sull’allocazione dei proventi e, se del caso, la revisione post-emissione richiesta ai sensi del presente articolo siano rese pubbliche entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1. Entro tale termine, il revisore esterno deve disporre di almeno 90 giorni per esaminare la relazione sull’allocazione dei proventi ed elaborare la revisione post-emissione che deve contenere:

■ la valutazione dell’allocazione o meno, da parte dell’emittente, dei proventi dell’obbligazione in ossequio alle disposizioni contenute negli articoli da 4 a 8 del Regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

■ la valutazione sulla conformità o meno del piano di assegnazione dei proventi derivanti dai green bond conformemente alla scheda informativa sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

■ gli elementi indicati nell’Allegato IV, Contenuto delle revisioni pre-emissione e post-emissione o delle revisioni delle relazioni sull’impatto. Più nel dettaglio, l’Allegato IV prevede che:



• Dichiarazioni introduttive: in questa sezione, con riferimento alle revisioni pre-emissione, l’emittente deve fornire una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata in base all’Allegato I del Regolamento. Per quanto riguarda le revisioni post-emissione, l’emittente deve redigere una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee compilata ai sensi dell’Allegato II del Regolamento. Infine, con riferimento alle revisioni della relazione sull’impatto, l’emittente deve redigere una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee compilata di cui all’Allegato III del più volte richiamato Regolamento (UE).



• Dichiarazioni sull’allineamento dell’uso dei proventi al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio: in questa sezione l’emittente deve fornire una dichiarazione relativa all’allineamento dell’uso dei proventi del green bond ai criteri tassonomici sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno; in particolare:

-- se il parere espresso dal revisore indipendente è positivo, allora l’emittente produrrà una dichiarazione attestante che il titolo obbligazionario emesso soddisfa (o si prevede che soddisfi) i requisiti stabiliti dal Regolamento in relazione all’uso dei proventi;

-- se il parere espresso dal revisore indipendente è negativo, allora l’emittente produrrà una dichiarazione attestante che il titolo obbligazionario emesso non soddisfa (o si prevede che non soddisfi) i requisiti del Regolamento in relazione all’uso dei proventi, e che la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” può essere utilizzata solo se il titolo obbligazionario verrà sottoposto a una ulteriore revisione e otterrà un parere positivo.



• Fonti, metodologie di valutazione e ipotesi principali: in questa sezione l’emittente deve fornire informazioni sulle fonti utilizzate per predisporre la revisione, inclusi (ove disponibili) collegamenti a dati di misurazione e alla metodologia applicata nonché una descrizione sulle ipotesi e sui criteri tassonomici utilizzati, sugli eventuali aspetti di criticità rilevati concernenti le metodologie utilizzate e una dichiarazione chiara che espliciti la valutazione del revisore esterno in merito alla qualità ed esaustività delle informazioni fornite dall’emittente (o da un terzo collegato) e la misura in cui lo stesso revisore ha tentato di verificare le informazioni fornite dall’emittente.



• Valutazione e parere: in questa sezione l’emittente deve fornire le seguenti valutazioni:



-- per le revisioni pre-emissione :

• una valutazione dettagliata sull’allineamento o meno della scheda informativa agli articoli da 4 a 8 del Regolamento;

• il parere del revisore esterno sulla valutazione di cui al precedente punto;

• se si prevede di assegnare i proventi dei green bond conformemente all’articolo 5 del Regolamento la cui valutazione e parere sono forniti in una sezione dedicata.



-- per le revisioni post-emissione :

• una valutazione dettagliata sul fatto che l’emittente abbia o meno destinato i proventi del green bond conformemente a quanto disposto dagli articoli da 4 a 8 del Regolamento;

• una valutazione del fatto che l’emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa in relazione ai green bond emessi;

• il parere del revisore esterno sulle due precedenti valutazioni;

• una valutazione per gli attivi o le attività soggetti a un piano CapEx al momento del suo completamento, specificando se tali attivi o attività soddisfino o meno i criteri tassonomici;

• una valutazione che confermi la conformità dell’assegnazione dei proventi dei green bond ai requisiti stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento;



-- per le revisioni della relazione sull’impatto :

• una valutazione che confermi l’allineamento o meno dell’emissione obbligazionaria verde alla strategia e alla logica ambientale dell’emittente;

• una valutazione dell’impatto ambientale indicato dei proventi dei green bond;

• il parere del revisore esterno in merito alle due precedenti valutazioni



Il Regolamento approfondisce anche i casi in cui i revisori esterni esternalizzano le loro attività di valutazione a terzi providers di servizi, disciplinandone i limiti, le responsabilità, gli obblighi di notifica e misure organizzative che gli stessi devono rispettare. Nell’ipotesi di fornitura di attività consulenziale da parte di revisori esterni di paesi terzi, il Regolamento prevede non solo che l’ESMA possa iscriverli nel registro dei revisori esterni di paesi terzi - a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione sull’equivalenza delle disposizioni giuridiche e di vigilanza riferite al paese terzo interessato - ma anche la possibilità che detta Autorità europea stabilisca accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, riservandosi il diritto di revocare la registrazione di un revisore esterno di un paese terzo in presenza di condizioni specifiche.

Il potere dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e delle autorità nazionali

Il Regolamento definisce, altresì, il potere delle autorità nazionali competenti a vigilare sulle attività degli emittenti di green bond eurounitari, a sospendere un’offerta di obbligazioni verdi e a effettuare ispezioni o indagini in loco.

Le autorità nazionali competenti sono obbligate a pubblicare qualsiasi decisione che imponga sanzioni amministrative e devono, altresì, inviare all’ESMA una relazione annuale.

L’ESMA può richiedere informazioni, svolgere indagini generali e ispezioni in loco, nonché disporre misure di vigilanza come la revoca della registrazione di un verificatore esterno o il divieto temporaneo di esercitare le attività previste dal Regolamento in trattazione.

