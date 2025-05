L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“NUOVO DECRETO SICUREZZA: NOVITÀ, APPLICAZIONI, QUESTIONI E CRITICITÀ”

Il webinar rappresenta un momento di riflessione sulle novità introdotte dal decreto sicurezza, con particolare riferimento all’esecuzione penale e alle modifiche legate all’ordinamento penitenziario. Si discuterà di resistenza passiva nelle carceri e nei Centri per l’immigrazione, oltre che di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Si affronterà il tema delle differenze di genere in relazione alle esigenze di sicurezza, con focus sul tema dell’affettività e della sessualità negata. Si farà quindi il punto sull’abuso della decretazione di urgenza, sulle nuove tutele a difesa delle forze dell’ordine e sulla reintegrazione nel possesso dell’immobile da parte della polizia giudiziaria.

L’evento avrà luogo il prossimo 23 giugno dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

