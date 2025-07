Nuovo processo per vertici Bpel, sanzioni Consob non tardive

Con quattro sentenze fotocopia depositate oggi (nn. 18334, 18335¸18337, 18338), la Cassazione rinvia alla Corte di appello di Firenze, per un nuovo giudizio, i vertici della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (BPEL) sanzionati dalla Consob (con delibera del luglio 2017) per aver violato le regole del Tuf in materia Opa di strumenti finanziari (emessi tra il 2012 e il 2013), in particolare per omissioni nel Prospetto informativo.

Ribaltata dunque la sentenza del giudice di secondo grado che aveva...