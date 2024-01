L’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (Aitra), in collaborazione con Women 7 (W7) Italy 2024 e il Parlamento Europeo, ha organizzato il Convegno dal titolo “ Obiettivo Parità di Genere Aziendale tra Strategia per la Parità dell’Unione Europea, Nazionale e Agenda 2030 ”.

L’evento si è svolto presso la Sala Conferenze Esperienza Europa David Sassoli a Roma , dalle ore 10:00 alle ore 14:00 ” in Media Partner con 4cLegal.



Aitra, guidata sin dalla sua costituzione dal Giurista d’Impresa Giorgio Martellino, ha consolidato la sua posizione come il principale attore associativo in materia di anticorruzione, trasparenza e compliance, sostenibilità. Tra i successi dell’associazione, spiccano un importante protocollo con Anac e con Autorità Garante Privacy, la pubblicazione di rilevanti position paper, la partecipazione a tavoli di lavoro e l’organizzazione di diversi convegni nazionali e internazionali, inclusa l’attenzione crescente alle tematiche di parità di genere aziendale.

Il Women 7 (W7) è l’Engagement Gruppo Ufficiale del G7 sulle Pari Opportunità in ottica intersezionale.

In occasione della Presidenza italiana del G7 anche il W7 per il 2024 è sotto la Presidenza italiana, formato da tre Co-chair e un Comitato italiano composto da 12 membri Delegati.

Il Convegno ha avuto come obiettivo principale stimolare un importante confronto tra istituzioni e posizioni apicali aziendali su come, alla luce della Strategia dell’Unione Europea, Nazionale e Agenda 2030, dovrebbero essere implementate dinamiche necessarie per il pieno sviluppo delle politiche di genere aziendali, seguendo i criteri ESG, con particolare attenzione ai criteri “S” (Social) e “G” (Governance).

Il Convegno è stato moderato dalla Giurista d’Impresa e Esperta Politiche di Genere Florinda Scicolone, Consigliera Direttiva Aitra e Membro del Comitato Italiano Women 7 (W7), che auspica che questa giornata possa essere il primo tassello di un più ampio cambiamento: “mi piace immaginare che il confronto autorevole di oggi con un parterre d’eccezione possa gettare le basi per creare un manifesto sullo sviluppo di genere. Per raggiungere l’obiettivo parità di genere aziendale le Imprese devono porre investimento economico in parità ponendo una strategia programmatica delle politiche di genere a lungo termine ponendo la parità come un asset importante del business. La parità di genere nel futuro è importante che diventi un settore autonomo con una figura responsabile. Solo superando il gender gap si otterrà una piena occupazione e si libereranno le donne dalla violenza economica”.

I lavori sono stati aperti dalla Responsabile Comunicazione del Parlamento Europeo in Italia Valeria Fiore e dal Presidente di Aitra Giorgio Martellino, che ha fortemente voluto questo incontro: “come associazione Aitra abbiamo deciso da qualche anno di dedicare un focus al tema Gender Equality perché ormai nelle aziende e fuor dubbio che la parità di genere deve essere inquadrata come declinazione di sostenibilità e Compliance integrata”.

Tra i relatori dell’evento si sono susseguite personalità di spicco come la Presidente della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio Onorevole Martina Semenzato, la Senatrice Susanna Campione, membro della Commissione Permanente Giustizia del Senato, e le tre Co Chair del Women 7 (W7) Annamaria Tartaglia, Martina Rogato, Claudia Segre.

Il Convegno ha visto inoltre la partecipazione di illustri figure come la Consigliera ANAC Laura Valli, la Commissaria Consob Gabriella Alemanno, la Presidente di BNL Claudia Cattani, la Direttrice Generale CBI S.c.p.a Liliana Fratini Passi, la Past President NedCommunity Maria Pierdicchi, la Vice Presidente Aitra e Giurista d’Impresa Tiziana Ferrantini, la Direttrice Rapporti con Parlamento UTOPIA Public Affair Fabiana Nacci, il Founder e Ceo 4cLegal Alessandro Renna, la Direttrice de il Bollettino Antonia Ronchei e Cinthia Pinotti, Presidente Aggiunta Onoraria Corte dei Conti, che, in qualità di membro del Comitato Scientifico Aitra, ha concluso i lavori dell’evento.

Il Convegno si è rivelato un momento di profondo confronto e di significativa importanza nel promuovere la parità di genere aziendale, un obiettivo centrale per la sostenibilità e l’equità nei contesti ESG.