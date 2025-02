Occultamento di documenti contabili e omessa tenuta delle scritture, la Cassazione interviene su perimetro dei reati e responsabilità

E’ certamente interessante commentare la decisione della Cassazione (sentenza 3729/2025) che prende in considerazione e conferma la responsabilità del legale rappresentante di una srl per il reato di occultamento e distruzione di documenticontabili (art. 10 del DLgs. 74/2000), in forza del rinvenimento presso il terzo destinatario di una copia delle fatture “occultate”.

I giudici di legittimità ricordano come per l’integrazione di tale fattispecie di reato sia necessario che la documentazione sia ...