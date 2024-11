Offerta al pubblico di strumenti finanziari, quando non c’è l’obbligo del prospetto informativo

La Cassazione, ordinanza n. 29736 depositata oggi, ha rigettato il ricorso della Consob e chiarito meglio le ipotesi in cui, a fronte di una offerta al pubblico di strumenti finanziari, non scatta l’obbligo di redigere il prospetto informativo. La Commissione di vigilanza aveva sanzionato tre società e il loro amministratore unico per aver effettuato attività di raccolta di “apporti di soggetti terzi per la partecipazione a patrimoni destinati”, costituiti dalle stesse società per la realizzazione...

