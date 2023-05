Oliverio ePartners con Tecnologie Sostenibili Solari per l'acquisizione di 453 Mw di progetti fotovoltaici

I Progetti sono situati nelle seguenti Regioni Italiane: Campania, Molise, Lazio, Puglia, Basilicata.









Lo Studio Legale Oliverio&Partners, ha assistito Tecnologie Sostenibili Solari – società Beneventana specializzata nello sviluppo di Progetti di Sviluppo nei settore Eolico e Fotovoltaico – nell'acquisizione, mediante costituzione di apposito club deal, di un portafoglio greenfield fotovoltaico in fase early stage con una potenza nominale pari a 453 Mw. La Pipeline è suddivisa principalmente da Progetti da 10 Mw sviluppati du aree idonee o industriali. Il Club deal è stato promosso mediante costituzione di apposita SPV partecipata da diversi investitori industriali, con l'assistenza di Oliverio&Partners con un team composto da Vincenzo Oliverio e Antonino Oliverio. I Progetti sono situati nelle seguenti Regioni Italiane: Campania, Molise, Lazio, Puglia, Basilicata.

Il deal appena concluso, dichiara l'Avv. Vincenzo Oliverio – Head of M&A & Capital Markets dello Studio – conferma l'assoluto interesse degli investitori nei confronti del settore Renewable Energy. La strategy dei nostri assistiti sarà quella di cedere l'intera pipeline ad investitori cd. istituzionali – professionali di grandi dimensioni, in quanto ad oggi, la realizzazione delle opere di una Pipeline cosi significativa potrebbe implicare per l'investitore Professionale un capex pari di circa 450 Milioni di Euro.