Oliverio&Partners nelle call option per 3 GW di impianti BESS in UK Oliverio&Partners ha assistito Axio Corporation, in qualità di advisor legale del club deal, nella strutturazione e negoziazione dei contratti di call option relativi a un portafoglio di impianti di Battery Energy Storage System (BESS) per complessivi 3 GW nel Regno Unito.