Oliverio&Partners nel seed round da 3 Milioni della Startup Inglese Intelgrid

Lo Studio Oliverio&Partners ha assistito la Startup Inglese Intelgrid, specializzata nello stoccaggio di anidride carbonica e servizi di smart grid per impianti agrivoltaici di grandi dimensioni, nel seed Round da 3 Milioni integralmente finanziato da un investitore Captive Tedesco. I progetti di stoccaggio di anidride carbonica, consentono di contribuire a contrastare il riscaldamento globale e le emissioni di Gas serra, partecipando così attivamente all’energy transition, pilastro fondamentale del nostro futuro, dichiara l’Avv. Vincenzo Oliverio, Head of M&A and Capital Markets dello Studio