Oltre le norme, dieci brevi consigli per atti giudiziari più leggibili di Valentina Lombardo

Link utili Al via limiti e criteri di redazione degli atti nei nuovi procedimenti sotto i 500mila euro

Le indicazioni per una scrittura chiara, dopo le disposizioni che si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre









Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari del processo civile è divenuto operativo, con la declinazione prevista dal dm Giustizia 110/2023, per i procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

D’altro canto, l’efficacia e la qualità degli atti giudiziari dipendono non solo dai contenuti scelti, ma anche dal modo in cui essi sono organizzati, esposti e resi in forma grafica. Perché un atto legale non intelligibile, per giudici, clienti e tutte le parti coinvolte nel processo...