Omicidio stradale, se non aggravato il giudice può scegliere la sospensione della patente

In tema di omicidio stradale il giudice che - in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - applichi la sanzione accessoria della revoca della patente, in luogo di quella più favorevole, della sospensione deve motivare, in modo puntuale, le ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole ex articolo 218, comma 2, del codice della strada. Questo quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 16689/24...

