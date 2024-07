Omt (Accelleron) acquisisce Omc2 Diesel: GOP e LCA gli advisor

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Omt – società del gruppo Accelleron Industries Ltd attiva a livello globale nei sistemi di iniezione di carburante per motori marini e centrali elettriche di grandi dimensioni – nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Omc2 Diesel, azienda bresciana fondata nel 1962 che produce componenti di alta precisione per l’iniezione di combustibile per motori a 4 tempi, con particolare attenzione ai settori marino, stazionario...

