Ontier con Natalia Bagnato per ESG e compliance

Natalia Bagnato

Natalia Bagnato (nella foto) entra in qualità di partner e Head of ESG di Ontier. Il team di compliance integrata dello studio, che registra anche gli ingressi di Adriana Macchia (junior associate) e di Madalina Stoican (trainee lawyer), diventa sempre più solido e strutturato.

Con oltre quindici anni in primari studi legali nazionali ed internazionali, Natalia vanta una concreta e significativa esperienza nel campo del diritto civile e commerciale e nella Corporate Sustainability: la sua attività si concentra nell’ambito delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), tra cui la conformità e l’integrazione dei fattori ESG nella governance aziendale, la finanza sostenibile, l’innovazione sociale, la due diligence ESG/diritti umani e il reporting. Natalia affianca da sempre l’attività professionale all’attività di docenza in ambito ESG presso Corsi di alta formazione e Master riconosciuti a livello nazionale e internazionale e all’attività di ricerca, da ultimo, per la rete OIKOS della Pontificia Università Antoniana con riferimento al ruolo della donna per uno sviluppo armonico, integrale e sostenibile dei paesi del Mediterraneo, fulcro dell’area Eurafricana. È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di ESGR società benefit attiva in ambito ESG .

In un breve commento, Natalia Bagnato si è detta “emozionata di condividere oggi con Ontier un progetto globale e innovativo piuttosto unico nel suo genere. Sono orgogliosa di essere parte del team ESG di compliance integrata e, con Adriana e Madalina, abbracciamo il progetto Ontier volto a coniugare alta professionalità e risultati, con l’attenzione necessaria a tematiche più ampie e sensibili legate alle persone e alle relazioni delle stesse in una comunità globale.”

Per Luca Pardo, Founding Partner di Ontier Italia, “Natalia è una pioniera dell’ESG: con il suo ingresso in Ontier, rafforziamo il dipartimento di compliance, che, attraverso l’integrazione delle diverse attività, sta diventando il cuore dell’assistenza alle aziende”.