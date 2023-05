Ontier con Seidor Logistics nell'acquisizione di Gunpowder









Seidor Logistics S.L., appartenente al Gruppo Seidor, leader globale nella consulenza tecnologica e nei servizi di innovazione (tra i quali customer experience, ERP, analytics), ha acquisito la quota maggioritaria di Gunpowder S.r.l., società operante nel campo della digital transformation e Summit Partner Salesforce. Con questa operazione Seidor intende rafforzare la propria presenza in Italia e consolidare la strategia di espansione internazionale.



In ambito legale Seidor è stata assistita dallo studio legale Ontier, con Luca Pardo, Carmen Fernández Vadillo, Giulio Ciompi ed Erika Stanca che hanno curato gli aspetti contrattualistici e l'attività di due diligence; Gunpowder si è affidata allo studio legale ADVANT-Nctm.

La due diligence finanziaria per l'acquirente è stata curata da Accuracy, con Marco Sala e Renato Vigezzi.

Advisor finanziario di Seidor è stata Tier One (Ontier company), guidata da Domenico Mazzeo.