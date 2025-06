Three Hills, Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) e HAT nel round di investimento in Groupack holdings: gli studi

Attilio Mazzilli, Filippo Benintendi, Matteo Bruni

Three Hills, società di investimenti specializzata in soluzioni flessibili a supporto di imprenditori di successo nel nel mid-market europeo, ha guidato un round di investimento in Groupack Holdings, la holding finanziaria di MECH-I-TRONIC, insieme ad Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) e HAT (con il nuovo fondo HAT Technology 5) per con un investimento complessivo pari a 105 milioni di euro, di cui 75 milioni da Three Hills, 15 milioni da HAT e 15 milioni da Azimut Libera Impresa SGR, tramite alcuni suoi fondi di private equity, incluso AZIMUT ELTIF – Private Equity Ophelia. Questo investimento si aggiunge ai 7 milioni di euro già investiti nel 2023 dal Gruppo Azimut con il fondo AZ RAIF I – YHOX, lanciato con Electa Ventures.

Three Hills è stata assistita da Legance sia per i profili legali che fiscali connessi all’investimento in preferred equity, con un team multidisciplinare coordinato dal senior partner Filippo Troisi e composto dal senior counsel Filippo Benintendi (in foto), dal senior associate Valerio Severo Marotta e dall’associate Luca Troisi per i profili corporate e dal senior counsel Paolo Ronca, coadiuvato dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Matteo Lamaro. I profili finance dell’operazione sono stati coordinati dal counsel Andrea Mazzola, coadiuvato dall’associate Mattia Longo.

Three Hills e Azimut Libera Impresa SGR sono state inoltre assistite da Giovannelli e Associati relativamente con riguardo all’investimento in common equity, con un team coordinato dal name partner Alessandro Giovannelli e composto dal senior associate Matteo Bruni (in foto) e dall’associate Filippo Noci.

Loyens & Loeff ha curato i profili di diritto lussemburghese.

HAT è stata assistita da Orrick con un team composto dai partner Attilio Mazzilli (in foto) e Carlo Trucco supportati da Elena Cozzupoli.

Lo studio Bonn Steichen & Partners ha assistito Groupack