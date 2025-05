Orrick, BonelliErede e gli altri studi nel finanziamento per l’acquisizione di Amahorse da parte di LBO France

Emanuela Da Rin, Marina Balzano

Orrick ha assistito Banco BPM, BPER Banca e Intesa Sanpaolo nel finanziamento per l’acquisizione di Amahorse da parte di LBO France, assistito da BonelliErede.

LBO France, attraverso la piattaforma italiana Polis SGR, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Amahorse, azienda italiana leader nella progettazione e distribuzione di abbigliamento e accessori per l’equitazione.

Il finanziamento a servizio dell’acquisizione è stato organizzato e reso disponibile da un pool di banche composto da Banco BPM, BPER Banca e Intesa Sanpaolo.

Il pool di banche è stato assistito da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dalla managing associate Maria Costa, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all’operazione nonché, per gli aspetti fiscali, dall’avvocato Giovanni Leoni di AndPartners Tax and Law Firm.

BonelliErede ha assistito LBO France con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin e dagli associate Marta Mastroeni, Francesca Spadafora ed Edoardo Astolfi, per la negoziazione della documentazione finanziaria e, per gli aspetti fiscali, da Maisto e Associati con il partner Marco Valdonio.