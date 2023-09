Orrick e Chiomenti per la nuova cartolarizzazione di Banca Progetto

Salvatore Graziadei, Sabrina Setini, Gianrico Giannesi e Ludovica Cipolla









Orrick e Chiomenti hanno assistito rispettivamente J.P. Morgan SE, in qualità di Loan arranger e Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in qualità di originator, in una nuova operazione di cartolarizzazione con sottostante un portafoglio di finanziamenti erogati dalla Banca alle piccole medie imprese italiane e garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE per un valore complessivo di Euro 725 milioni circa.



L'operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI 5 S.r.l. ed in particolare JPMorgan Chase Bank N.A., in qualità di original senior lender, è intervenuta nell'operazione mediante l'erogazione di un finanziamento senior per un importo pari a euro 500 milioni.



Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e di BNP Paribas Securities Services.



Il team Orrick che ha seguito l'operazione era composto dal senior partner Patrizio Messina, dagli of counsel Sabrina Setini e Salvatore Graziadei, dal managing associate Pietro Tirantello e dagli associate Leonardo Tripaldi e Gabriele Ippolito.

Il team Chiomenti era composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla counsel Ludovica Cipolla e dagli associate Leandro Leone e Aurora Corsi.