Orrick nell’aggiornamento del Programma OBG di Volksbank e nell’emissione di un nuovo green European Covered Bond

Annalisa Dentoni-Litta e Alessandro Azzolini









Orrick - insieme agli Arrangers UniCredit Bank AG (che ha agito anche in qualità di Sole Green Structuring Advisor) e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – ha operato nel contesto dell’aggiornamento del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 3 miliardi di euro di Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (Volksbank), assistendo i dealers in una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite green per un ammontare di 250 milioni di euro con scadenza settembre 2028, a valere sul Programma medesimo.



Si tratta della prima emissione realizzata da Volksbank di European Covered Bond (Premium), successivamente all’aggiornamento del Programma in conformità alla nuova normativa sulle obbligazioni bancarie garantite.



Le obbligazioni emesse sono di tipo “Green” e i proventi derivanti dal collocamento verranno utilizzati da Volskbank per il finanziamento o rifinanziamento di finanziamenti green in conformità al Green Bond Framework di Volskbank.



Il collocamento, destinato a investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale, è stato curato da UniCredit Bank AG insieme a Erste Group Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg e Raiffeisen Bank International AG, in qualità di dealers.



Il team Orrick era composto dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dalla of counsel Daniela Pietrini, dal managing associate Alessandro Azzolini, dai junior associate Davide Di Falco e Cecilia Cancellieri e, per i profili fiscali, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.