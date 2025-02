Osborne Clarke con Alpha Bank nella sua prima operazione di fronting lending in Italia per l’acquisizione e la ristrutturazione di un premium asset a Roma, attualmente in locazione al Ministero dell’Interno

Andrea Pinto

Osborne Clarke ha assistito la banca greca Alpha Bank S.A., succursale lussemburghese, in qualità di banca finanziatrice, nell’ambito della sua prima operazione di fronting lending in Italia a Castello SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Intracento, con lo scopo di finanziare l’acquisizione e la ristrutturazione di un premium asset in via Cavour a Roma, attualmente in locazione, fra gli altri, al Ministro dell’Interno.

Osborne Clarke ha assistito Alpha Bank nella negoziazione dell’operazione e nella predisposizione della documentazione finanziaria, con un team composto da Andrea Pinto (in foto), Head of Financial Services, dall’associate Alessandro Generali, dalle junior associate Ilaria Cutolo e Bianca Tomassetti. Il team si è inoltre avvalso del supporto del co-managing partner Giorgio Lezzi per i profili urbanistici, dell’associate Roberto Salis per quelli real estate e del partner Claudio Grisanti per gli aspetti fiscali.