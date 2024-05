Osborne Clarke con AROL nell’acquisizione di una partecipazione di MST

Filippo Palmieri

Osborne Clarke, con un team guidato dal partner Filippo Palmieri (in foto), ha assistito il Gruppo AROL nel signing per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di MST Equipment S.r.l., società attiva nel settore della progettazione e costruzione di macchinari di assemblaggio per chiusura in plastica.

Il Gruppo AROL, leader di mercato mondiale presente in dodici Paesi e operativo, in particolare, nel settore della costruzione di cappers e capsulatrici, prosegue in tal modo la propria espansione in Italia e nei principali mercati internazionali.

Il closing verrà finalizzato nel corso delle prossime settimane.

I venditori sono stati assistiti dall’Avv. Alessandro Del Guerra dello studio DGRS.