Osborne Clarke e Legance con Natixis, Ametista e DeA Capital nel contesto della conferma e dell’estensione di un finanziamento (di importo iniziale pari a Euro 73.600.000,00) di due complessi immobiliari situati a Milano e a Roma.

Alessandro Generali e Andrea Mazzola

Osborne Clarke e Legance hanno assistito, rispettivamente, Natixis S.A., in qualità di mandated lead arranger, banca agente e banca finanziatrice, e Ametista SPV S.r.l., società veicolo ex legge 130/1999, in qualità di finanziatrice, da un lato, e DeA Capital SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato DRIVE, in qualità di beneficiario, dall’altro, nell’ambito della conferma e dell’estensione del finanziamento di importo iniziale pari a Euro 73.600.000,00 originariamente finalizzato, inter alia, a finanziare l’acquisizione e la ristrutturazione di due complessi immobiliari siti in Milano e a Roma.

Osborne Clarke ha assistito Natixis e Ametista nella negoziazione dell’operazione e della documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvato dall’associate Alessandro Generali (in foto) e dalla junior associate Ilaria Cutolo.

Legance ha assistito DeA Capital con un team guidato dai partner Alberto Giampieri e Tommaso Bernasconi con il counsel Andrea Mazzola (in foto), il senior associate Andrea Canata e l’associate Sofia Boffo. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari.