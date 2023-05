Osborne Clarke: espande la practice Corporate, entra il nuovo Partner Filippo Palmieri

Il nuovo Partner Filippo Palmieri assiste clienti italiani e internazionali, incluse società quotate, in particolare in operazioni di acquisizione (nazionali e cross-border) nonché in fusioni, scissioni, joint-venture e riorganizzazioni societarie complesse









Osborne Clarke annuncia l'ingresso del nuovo Partner Filippo Palmieri che opererà dalla sede di Roma rafforzando ulteriormente la practice Corporate dello Studio.

Filippo vanta una consolidata esperienza nell'ambito del diritto commerciale e societario.

Assiste clienti italiani e internazionali, incluse società quotate, in particolare in operazioni di acquisizione (nazionali e cross-border) nonché in fusioni, scissioni, joint-venture e riorganizzazioni societarie complesse.

Filippo opera in tutti i principali settori di mercato, con un focus strategico sulle industries del packaging (in cui assiste numerosi player di mercato) nonché dell'energia e dei media. Dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato dell'Unione europea, Filippo è da sempre impegnato anche in ambito accademico ed è autore di numerose pubblicazioni in materia societaria nonché di una monografia sulle strutture societarie nel mondo delle law firm anglosassoni.

Filippo proviene da Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.