Palella Holdings acquisisce Everli: gli studi

Gabriele Pavanello, Alessandro Vittoria, Marco Arato, Filippo Chiodini

Deloitte Legal ha assistito Palella Holdings nell’acquisizione – per il tramite di un veicolo interamente partecipato da Palella Holdings – della totalità del capitale sociale di Everli, principale operatore italiano per la spesa a domicilio con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, assistito da Orrick e BonelliErede. L’operazione, effettuata con un aumento di capitale finalizzato a ricapitalizzare la società, ha l’obiettivo di rilanciare Everli, anche in ottica di espansione estera, attraverso la collaborazione con i gruppi della grande distribuzione organizzata.

Il team Deloitte Legal che ha assistito Palella Holdings era composto dal partner Massimo Zamorani e dall’of counsel Giuseppe Francesco Mirarchi e da Gabriele Pavanello. Il partner Stefano Miniati, l’of counsel Andrea Bonanni Caione e il senior associate Marco Marzani hanno supportato Palella Holdings negli aspetti relativi alla definizione degli accordi con il nuovo CEO. Un team supervisionato dall’of counsel Vito Lopedote e dai managing associates Michele Loiudice e Federica Caretta ha supportato Palella Holdings nelle analisi di due diligence legale e giuslavoristica.

Everli e il management sono stati assistiti da Orrick con il partner Alessandro Vittoria e l’associate Gabriele Greco, del team TCG guidato dal partner Attilio Mazzilli, e - per i profili corporate e restructuring - da BonelliErede con un team composto dal socio Marco Arato, leader del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, dal managing associate Daniele A. Cugini e da Gianluca Martinelli. All’operazione ha preso parte anche l’Ufficio Legale interno di Everli con il legal specialist Paolo Rovera.

BonelliErede, con un team dedicato composto dai partner Giulia Bianchi Frangipane (membro del Focus Team Innovazione e trasformazione digitale) e Gianpaolo Ciervo (membro del Focus Team Innovazione e trasformazione digitale e Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito), insieme all’associate Vittoria Sollazzo, e Legance, con il partner Filippo Chiodini e la senior associate Bianca Lascialfari, hanno inoltre prestato assistenza ad alcuni dei soci di Everli nel disinvestimento.