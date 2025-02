Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory confermato come Presidente del Collegio Sindacale di Santeria SPA

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato confermato quale Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2025 – 2027, di Santeria SPA, società attiva nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di eventi culturali.

Santeria nata nel 2010 con l’obiettivo di promuovere la cultura, la formazione e la libera espressione artistica in tutte le sue forme, creando uno spazio all’interno del quale cultura e arte siano elementi fondanti, e non solo accessori, di un’attività commerciale che proponga qualità nella somministrazione di cibo e bevande e un approccio rinnovato e più ampio al concetto di bar e ristorante. La Società opera nelle sue sedi di Milano (due sedi) e di Parma dove organizza eventi culturali e gestisce una scuola di produzione artistica oltre ad attività di catering ed a queste sedi storiche si unisce anche Santeria Belmare (che gestisce un bagno in una importante località della Versilia come il Lido di Camaiore).