Parental Control: scatta l’obbligo per i fornitori di servizi di accesso ad Internet di Vincenzo Gallotto*

Dal 21 novembre è scattato l’obbligo per i fornitori di servizi di accesso ad Internet (ISP), detti anche solo operatori, di implementare sistemi di parental control, ovvero, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto. Il riferimento è alla Delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”.



Con il termine Sistema di Controllo Parentale (SCP) si intende un sistema che permette di limitare o bloccare l’accesso a determinate attività online da parte di un minore, impedendo l’accesso, tramite qualunque applicazione, a contenuti inappropriati per la sua età (es. pornografia, violenza, armi, droghe etc.).



L’AGCOM, attraverso le Linee Guida ha individuato i requisiti minimi dei SCP rilasciati dagli operatori, le modalità di realizzazione degli stessi, le modalità di configurazione e la fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte degli utenti



Tali Linee Guida stabiliscono che:

• gli ISP devono offrire gratuitamente i Sistemi di Controllo Parentale ai consumatori e non possono imporre costi correlati all’attivazione, alla disattivazione, alla configurazione o al funzionamento degli stessi.

• i Sistemi di Controllo Parentale devono essere inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori

• gli ISP devono pubblicare sui propri siti web guide chiare ed esaustive per l’utilizzo dei Sistemi di Controllo Parentale ed offrire assistenza gratuita per la loro attivazione, disattivazione e configurazione attraverso call center ove selezionato dal consumatore secondo la vigente regolamentazione

• i fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono assicurare adeguate forme di pubblicità dei Sistemi di Controllo Parentale pre-attivati, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

*A cura di Vincenzo Gallotto, Avvocato e Data Protection Officer