Parola Associati affianca Galileo Green Energy nell’Accordo con Cargill per l’Energia Rinnovabile

Laura Belardinelli, Lorenzo Parola

Parola Associati è lieto di annunciare il successo della negoziazione e la conclusione dell’accordo di collaborazione tra due leader nei rispettivi settori: Galileo Green Energy e Cargill.

L’accordo strategico siglato tra Galileo Green Energy, piattaforma paneuropea specializzata nello sviluppo e nell’investimento in diverse tecnologie nel settore delle energie rinnovabili, e Cargill, la più grande azienda privata non quotata degli Stati Uniti per fatturato, prevede la fornitura a Cargill di circa 1TWh di elettricità verde in 10 anni. L’energia sarà generata da un progetto solare fotovoltaico con una capacità totale di 79 MW attualmente in sviluppo nell’Italia meridionale.

Il Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) rappresenta un passo significativo nella missione di Galileo Green Energy di commercializzare energia rinnovabile a partner industriali, garantendo ricavi prevedibili per i propri progetti e offrendo soluzioni flessibili e competitive per i clienti. La partnership con Cargill evidenzia il ruolo cruciale delle energie rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle grandi aziende.

Parola Associati, in qualità di consulenti legali di Galileo Green Energy, ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione e nella sottoscrizione del CPPA con Cargill. Il processo di negoziazione è stato reso possibile grazie ad un lavoro sinergico svolto da Parola Associati, con un team composto da Lorenzo Parola, Managing Partner, e Chiara Salvaneschi, Associate, a supporto dei legali interni di Galileo Green Energy, Laura Belardinelli, General Counsel, e Giangiacomo Miani, Legal Counsel. Questa collaborazione tra esperti legali ha garantito un’efficace ed efficiente conclusione dell’accordo, consentendo a entrambe le parti di raggiungere i propri obiettivi nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Galileo Green Energy e Parola Associati sono impegnati a continuare a promuovere l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili e a collaborare con partner come Cargill per raggiungere gli obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di CO2 e di promozione dell’energia pulita. Questo risultato è fondamentale per promuovere la sostenibilità ambientale e testimonia l’effettivo impegno delle aziende verso un futuro più ecologico.