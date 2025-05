BLF Studio Legale e Pedersoli Gattai nella nascita di No Name Entertainment

Davide Geraci, Giulio Pinetti, Andrea Scarpellini e Alessandro Passanisi

BLF Studio Legale, con un team composto dal partner Giulio Pinetti e dal senior associate Davide Geraci, ha assistito Federation Studios, gruppo indipendente europeo di produzione e distribuzione audiovisiva nella strutturazione della joint venture con Alessandro Usai e Pierpaolo Luciani per la creazione di una nuova società di produzione cinematografica e televisiva in Italia, la No Name Entertainment.

Il produttore cinematografico italiano Alessandro Usai e il suo socio Pier Paolo Luciani sono stati assistiti da Pedersoli Gattai con un team composto da Andrea Faoro, Andrea Scarpellini e Alessandro Passanisi.

La nuova casa di produzione cinematografica, No Name Entertainment, sarà guidata da Alessandro Usai e da Pier Paolo Luciani, già Chief Operating Officer di Colorado Film Production, che assumerà in No Name il ruolo di COO e partner.

La società si concentrerà sulla realizzazione di film destinati al circuito cinematografico e alle piattaforme di streaming, oltre che sulla produzione di serie scripted rivolte sia ai broadcaster tradizionali che alle piattaforme digitali.

No Name Entertainment rappresenta la seconda società di produzione italiana all’interno del gruppo Federation Studios, che controlla già Fabula Pictures.

Alessandro Usai è attualmente presidente dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali.