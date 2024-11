Particolare tenuità del fatto: modifiche normative e applicazioni pretori

Natura giuridica dell’istituto

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2015, n. 64), ha dettato «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67».

Il testo normativo si dipana lungo il tracciato di diverse disposizioni, che disciplinano rispettivamente: la fisionomia e i caratteri del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 1); gli aspetti procedimentali...