Partner Italia nomina 7 nuovi Manager

Benvenuto, Ciamillo, Esegio, Karriqi, Sandon, Schettino, Tosetto

Chiara Benvenuto – avvocato, Milano

Chiara Benvenuto è Avvocato del dipartimento di Data Protection, Cyber Security e Innovation di Rödl & Partner Italia. Ha maturato esperienza professionale in alcuni tra i principali studi legali italiani. Avvocato dal 2018, si occupa di consulenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di Data Protection e Diritto delle nuove tecnologie. In particolare, presta consulenza ai Data Protection Officer di numerose realtà nazionali ed internazionali, collabora attivamente per la gestione di tematiche di sicurezza informatica e cura la tutela delle informazioni online. Co-autrice di alcuni manuali, svolge periodica attività di formazione e convegni.

Rosa Ciamillo – avvocato, Roma

Rosa Ciamillo è Avvocato presso il Dipartimento di Diritto Amministrativo e parte del Team Energy. Le principali attività di cui si occupa riguardano l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, di clienti italiani e stranieri in tema di energie rinnovabili, investimenti immobiliari, operazioni nei settori regolati, con particolare riferimento a quello dei contratti pubblici. Con riferimento specifico al settore energy è incaricata di svolgere attività di due diligence legale su impianti di produzione e relative opere di connessione alla rete, inclusi i relativi contratti per la disponibilità delle aree interessate, i contratti di appalto, O&M e vendita dell’energia. Quanto alle attività giudiziali, esse sono svolte in tutte le materie sopra elencate – in ogni fase nei procedimenti dinanzi al Giudice Amministrativo.

Monica Esegio – ragioniere, Padova

Monica Esegio è Ragioniera nel Team Fiscale della sede di Padova e collabora con lo Studio Rödl & Partner Italia dal 2016. Si occupa principalmente di consulenza contabile, fiscale e tributaria a imprese sia nazionali che internazionali. Con riferimento alle imposte indirette, è specializzata nel focus dei quesiti e casistiche IVA sia in ambito nazionale, UE ed Extra UE. Ha maturato inoltre esperienza nella gestione doganale di operazioni import-export, nell’analisi della corretta gestione contabile e fiscale del costo del personale, adempimenti fiscali nell’ambito fallimentare, verifiche nelle operazioni di Due Diligence con particolare attenzione all’aspetto fiscale e payroll.

Erald Karriqi – dottore commercialista e revisore legale, Bolzano

Erald Karriqi è Dottore Commercialista e Revisore Legale presso la sede di Bolzano di Rödl & Partner Italia. Si occupa principalmente di consulenza fiscale, contabile e societaria a imprese nazionali ed internazionali, assistenza nell’ambito del contenzioso tributario ed assistenza e supporto nelle operazioni di M&A e nelle attività di due diligence fiscale e finanziaria.

Nicola Sandon– avvocato, Milano

Nicola Sandon è Avvocato presso il Dipartimento di Data Protection e Cybersecurity di Rödl & Partner Italia. Avvocato dal 2018, ha maturato esperienza professionale in primari studi legali nazionali nell’ambito del diritto della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie. Data Protection Officer certificato UNI 17740:2024, ricopre il ruolo in prima persona e quale membro di team specializzati a supporto della carica. È professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, dove tiene il corso “Data Protection Legislation”, incardinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Co-autore di manuali e autore di vari articoli in materia, svolge periodica attività di formazione e convegni. Dall’ottobre 2022 collabora con il Team di Data Protection di Rödl & Partner Italia.

Maria Hilda Schettino– avvocato, Roma

Maria Hilda Schettino è Avvocato specializzato in diritto penale d’impresa, etica e compliance, e tematiche ESG. Assiste imprese appartenenti a gruppi multinazionali e operanti in diversi settori su questioni legali e di conformità, in particolare supportandole nell’implementazione di sistemi di compliance – modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/200, codici etici, sistemi di whistleblowing, politiche, procedure e controlli – volti a favorire comportamenti leciti ed etici, prevenendo ed evitando la commissione di reati e altri illeciti. Si occupa della gestione delle attività dell’organismo di vigilanza e della formazione del personale aziendale sulle tematiche di propria competenza. Partecipa a progetti di due diligence legale, con riguardo agli aspetti penali, reputazionali e di compliance, nonché a progetti di responsabilità sociale di impresa e sostenibilità. Inoltre, fornisce assistenza legale in materia penale, sia giudiziale che stragiudiziale. È autrice di numerosi contributi in materia di diritto penale d’impresa e compliance su riviste giuridiche di settore, nonché relatrice a convegni e master post-universitari.

Edoardo Tosetto– avvocato, Milano

Edoardo Tosetto è Avvocato nel Team Product Liability e Responsabilità degli Amministratori di Rödl & Partner Italia. Ha maturato una consolidata esperienza in primari studi legali nell’ambito della responsabilità civile da prodotto difettoso, con particolare focus sulla compliance societaria per il mercato statunitense. Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore in materia di product liability e ha altresì collaborato nella realizzazione di diverse pubblicazioni per riviste giuridiche specializzate nel settore. Assiste, altresì, clienti domestici ed internazionali nell’ambito del contenzioso civile, societario e fallimentare e, in particolare, in procedimenti giudiziari - anche cautelari - in materia di responsabilità degli organi gestori oltre che in problematiche connesse all’esecuzione di contratti commerciali internazionali. Svolge funzioni di responsabilità nel management di società di capitali ed è stato designato quale membro del Collegio dei Probiviri di GIMAV per il quinquennio 2025-2029.