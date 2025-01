Partnership strategica tra Technoprobe e Advantest: Skadden, Legance GOP Gli studi coinvolti

Andrea Spadacini, Marco Sagliocca, Mauro Sambati

Technoprobe, società attiva nella progettazione e produzione di Probe Cards e quotata su Euronext Milan, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante da parte dell’azionista di controllo T-Plus S.p.A. per la cessione del 2,5% del capitale sociale di Technoprobe in favore di Advantest, società attiva nella progettazione e produzione di apparecchiature di collaudo automatico (ATE) e quotata alla borsa di Tokyo. Technoprobe ha inoltre annunciato di aver firmato alcuni accordi con Advantest per la costituzione di una partnership commerciale e strategica per lo sviluppo e fornitura di PCBs (Printed Circuit Boards).

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates ha assistito Advantest con un team guidato dal partner Andrea Spadacini, unitamente alla counsel Cristina Tomassini e all’associate Antonio Invernizzi.

Legance ha assistito Advantest per tutti profili di diritto italiano dell’operazione corporate/M&A ed equity capital markets, con un team guidato dai partner Filippo Troisi e Marco Sagliocca e composto dal senior associate Diego Valenti e dagli associate Emilio De Niro, Giulia Raffaelli ed Emanuele Calì per i profili corporate/M&A e capital markets.

Gianni & Origoni ha assistito T-Plus S.p.A. con un team guidato dai partner Mauro Sambati e Alessandro Merenda, coadiuvati dal senior counsel Andrea Bazuro e dal counsel Francesca Stefanelli, per quanto concerne gli aspetti corporate/M&A ed equity capital markets dell’operazione.

Gli aspetti attinenti alla partnership commerciale tra Technoprobe e Advantest sono stati seguiti sempre da Gianni & Origoni, con il partner Raffaello Stefano De Marco.

Lo studio Smith, Gambrell & Russell, LLP., con il partner Nicola Fiordalisi, ha assistito il Gruppo Technoprobe per tutti i profili di diritto americano dell’operazione.

I dettagli dell’operazione

L’operazione si articola nella cessione di azioni Technoprobe per il 2,5% del relativo capitale sociale da parte di T-Plus S.p.A. in favore di Advantest Europe GmbH, società interamente controllata da Advantest. Il trasferimento avverrà mediante un’operazione regolata fuori mercato, a seguito della quale T-Plus S.p.A. deterrà una partecipazione del 57,96% al capitale sociale di Technoprobe (rappresentativa del 70,47% dei diritti di voto).

Separatamente, è prevista la costituzione di una partnership commerciale e strategica per lo sviluppo e fornitura di PCBs (Printed Circuit Boards). Al riguardo, le intese commerciali raggiunte prevedono che le società del Gruppo Technoprobe si avvarranno delle società del Gruppo Advantest quali fornitori prioritari per l’acquisto di probe card PCBs, di test board PCBs e di altre “PCB solutions” che potranno essere congiuntamente definite tra le parti. La durata iniziale dei relativi accordi è triennale con successivi rinnovi automatici annuali.

Infine, Technoprobe ha confermato la cessazione delle attività di produzione di PCBs presso lo stabilimento produttivo di Santa Clara (CA), operato dalla propria controllata americana Harbor Electronics, Inc., accentrando il know-how acquisito relativamente a specifici processi di assemblaggio di componenti delle proprie probe card presso lo stabilimento di Fremont (CA).