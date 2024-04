Pavia e Ansaldo: Erica Lepore nominata Counsel

Erica Lepore

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo annuncia la nomina a Counsel di Erica Lepore, già Associate dello Studio.

La professionista svolge la sua attività presso la sede milanese dello Studio ed è attiva all’interno dei dipartimenti di M&A e Private Equity e Commerciale e Societario.

Erica Lepore collabora con lo Studio dal 2019 e presta la sua attività principalmente in favore di fondi di private equity italiani e stranieri nell’ambito di operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e leveraged buy out. Negli ultimi anni si è distinta per aver assistito realtà italiane e straniere nella creazione di progetti di aggregazione societaria per conto di fondi di private equity. In particolare, l’Avvocato Lepore ha recentemente assistito Xenon nella cessione del Gruppo Minerva, Ethica Global nella cessione del Gruppo GIA all’americana DiversiTech e Finint Private Equity nella acquisizione del Gruppo Proteko.

Questa nuova nomina conferma l’impegno dello Studio ad investire sui professionisti attraverso percorsi di crescita interni, valorizzando i propri talenti e consolidando settori di importante valore strategico.

Sale così a sedici il numero di Counsel di Pavia e Ansaldo.