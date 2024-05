Chiara Maruccio è la nuova CFO di SACE

Chiara Maruccio

Classe 1977, laureata in Economia e Commercio all’Università Luiss Guido Carli, Chiara Maruccio ha esperienza più che ventennale nel settore banking & insurance. Ha sviluppato i precedenti dieci anni di carriera all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo, dove si è occupata principalmente di Risk Management, Analisi Crediti e Finanza, specializzandosi in strategie di ottimizzazione del funding e del capitale, nella gestione dei rischi finanziari e nell’asset allocation dinamica, fino ad approdare nel 2013 in SACE, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’area Risk, Reinsurance & Portfolio Management, diventando Chief Risk Officer nel 2023.

Nel nuovo incarico – una scelta interna che punta a valorizzare l’esperienza e il know how maturati in SACE con percorsi di crescita all’interno dell’azienda - Chiara Maruccio avrà il mandato di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, coordinare i processi di budgeting e controllo di gestione, oltre a guidare l’area Risk, Reinsurance & Portfolio Management, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato di SACE, Alessandra Ricci.

Il Consiglio di Amministrazione di SACE ringrazia Michele De Capitani per il lavoro svolto e l’importante contributo dato allo sviluppo della Società negli ultimi sette anni e gli fa i migliori auguri per le sue prossime sfide professionali.